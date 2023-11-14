Минобороны Украины прокомментировало слухи об увольнениях в командовании ВСУ

Минобороны Украины опровергло слухи о возможных увольнениях в командовании ВСУ

Минобороны Украины опровергло слухи о возможных увольнениях в командовании Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В министерстве заявили, что в командовании армии все работают в штатном режиме, все решения обсуждаются в координации с Генштабом. «Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности», — прокомментировало слухи ведомство.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в военно-политическом руководстве республики сообщило, что министр обороны страны Рустем Умеров рассматривает возможность увольнения трех командующих ВСУ. По информации источников, этот вопрос рассматривается уже несколько месяцев.