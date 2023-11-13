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19:51, 13 ноября 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины захотели уволить трех командующих ВСУ

«Украинская правда»: глава МО Умеров хочет уволить трех командующих ВСУ

Фото: Стрингер / РИА Новости

Министерство обороны Украины рассматривает возможность увольнения трех командующих Вооруженными силами страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в военно-политическом руководстве республики.

По данным издания, министр обороны Украины Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева.

Отмечается, что на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, работающие с Силами обороны. О причинах увольнения Тарнавского и Наева не сообщается. При этом, по данным «Украинской правды», Наев может стать одним из главных фигурантов дела об обороне Херсонской области в 2022 году.

По словам одного из собеседников издания, вопрос отставки упомянутых лиц рассматривается уже несколько месяцев.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в отношении высокопоставленных украинских военных планируется возбудить уголовные дела. Конкретных имен политик не назвал.

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