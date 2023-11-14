Названы наиболее вредящие сердцу продукты

Кардиолог Конев: для сердца наиболее вредны соленые, моченые и кислые продукты

Некоторые продукты особенно опасны для правильной работы сердца, рассказал кардиолог Юрий Конев. Наиболее вредящие этому органу продукты он назвал в беседе с изданием News.ru.

Врач указал на то, что из-за соленых, моченых, кислых продуктов и продуктов с высоким содержанием холестерина страдают почки, ответственные за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление. «Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара», — перечислил Конев.

Для здоровья сердца также вредны алкоголь, фастфуд, газированная вода и кондитерские изделия, которые можно употреблять только в малых количествах, добавил кардиолог.

Ранее диетолог Эйслинг Пиготт призвала избегать употребления энергетических напитков, которые содержат более 200 миллиграммов кофеина. Специалистка объяснила, что напитки с высоким содержанием кофеина вызывают прилив бодрости, но вслед за ним наступает истощение и появляется сильная вялость.