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14:34, 14 ноября 2023Забота о себе

Названы наиболее вредящие сердцу продукты

Кардиолог Конев: для сердца наиболее вредны соленые, моченые и кислые продукты

Фото: Unsplash

Некоторые продукты особенно опасны для правильной работы сердца, рассказал кардиолог Юрий Конев. Наиболее вредящие этому органу продукты он назвал в беседе с изданием News.ru.

Врач указал на то, что из-за соленых, моченых, кислых продуктов и продуктов с высоким содержанием холестерина страдают почки, ответственные за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление. «Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара», — перечислил Конев.

Для здоровья сердца также вредны алкоголь, фастфуд, газированная вода и кондитерские изделия, которые можно употреблять только в малых количествах, добавил кардиолог.

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      Александра Лисица
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