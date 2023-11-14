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10:32, 14 ноября 2023Забота о себе

Диетолог призвала избегать одного напитка с кофеином

Диетолог Эйслинг Пиготт: энергетические напитки с кофеином вызывают упадок сил

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Диетолог Эйслинг Пиготт призвала избегать употребления энергетических напитков, которые содержат более 200 миллиграммов кофеина. Ее мнение приводит Daily Mail.

Пиготт объяснила, что напитки с высоким содержанием кофеина вызывают прилив бодрости, но вслед за ним наступает истощение и появляется сильная вялость. Она объяснила, что это происходит из-за того, что кофеин блокирует химическое вещество аденозин, которое вызывает сонливость и вызывает ощущение бодрости.

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Как только бодрящее действие заканчивается, продолжила Пиготт, человек чувствует усталость с новой силой. «Чем больше поступает кофеина в организм, тем сильнее будет последующий упадок энергии», — предупредила диетолог. Она добавила, что чашка кофе крайне редко способна оказать такое воздействие на организм, поскольку содержит немного кофеина — около 80 миллиграммов. Однако если выпить энергетический напиток, в котором более 200 миллиграммов этого вещества, то, по словам Пиготт, вероятность резкого упадка сил значительно возрастает.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова назвала надежный способ отказаться от кофе. По ее мнению, чтобы не чувствовать тяги к бодрящему напитку, нужно наладить режим дня и начать высыпаться.

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      Екатерина Улитина
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