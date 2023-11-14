Немецкая OBI захотела запретить экс-дочке в России использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской «ОБИ ФЦ» использовать товарные знаки

Немецкая OBI GmbH захотела через суд запретить своей экс-дочке в России «ОБИ франчайзинговый центр» («ОБИ ФЦ») использовать товарные знаки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение о принятии иска к производству.

О каких именно товарных знаках идет речь, в материалах суда не уточняется. Предварительное заседание по делу назначено на 10 января 2024 года. Третьим лицом привлечено АО «Региональный сетевой информационный центр» (РСИЦ), которое должно предоставить отзыв на исковое заявление и сведения по использованию ответчиком товарных знаков в домене.

Вместе с иском OBI GmbH подала ходатайство о принятии мер обеспечения, которое частично удовлетворили. Суд запретил «ОБИ ФЦ» и РСИЦ совершать в отношении домена obi.ru любые действия, направленные на прекращение прав администрирования домена со стороны бывшей дочерней компании и на передачу поддержки домена другому регистратору.

OBI GmbH подала иск к российской экс-«дочке» 7 ноября. Делом займется Арбитражный суд Московской области.