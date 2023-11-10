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11:50, 10 ноября 2023Среда обитания

Немецкая OBI решила судиться со своей бывшей «дочкой» в России

Немецкая OBI подала в Арбитраж Подмосковья иск к своей российской экс-«дочке»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ушедшая из России немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI решила судиться со своим бывшим российским активом «ОБИ франчайзинговый центр» («ОБИ ФЦ»). Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск к экс-«дочке» был подан в Арбитражный суд Московской области 7 ноября, подробности дела пока неизвестны. В августе 2023 года сообщалось, что гипермаркеты OBI в России могут начать работать под брендом Domus. В октябре «Коммерсантъ» уточнял, что магазины готовятся к вынужденному ребрендингу, поскольку новые собственники должны сменить название в течение полугода после получения активов.

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Среди возможных новых названий торговых точек назывались HOBI и OBBI. По словам руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василия Зуева, с юридической точки зрения проблем в возможном переименовании не возникнет, если имеется письменное согласие правообладателя первоначального товарного знака. В противном случае, отметил он, вопрос может решиться в суде.

OBI продала свой российский бизнес прошлым летом за один евро. До этого, в марте 2022 года, немецкая сеть объявила о прекращении работы 27 своих российских магазинов из-за событий на Украине.

Как писали СМИ, после передачи российским инвесторам отечественной сети магазинов бренда 40 процентов долей компании перешли группе инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК MAX), остальные 60 процентов — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. По данным журналистов, менее чем за год ООО «ОБИ ФЦ» сменило четырех владельцев и сейчас полностью принадлежит АО «Аллонж».

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      Дмитрий Воронин
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