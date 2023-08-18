Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:51, 18 августа 2023Среда обитания

Гипермаркеты OBI начнут работать в России под новым названием

«Ведомости»: гипермаркеты OBI в России могут переименовать в Domus

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus. Вариант нового названия сети раскрыли «Ведомости».

ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало в Роспатент заявку на регистрацию этого бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — сейчас она находится на экспертизе. Один из партнеров компании пояснил, что по условиям договора с немецкой OBI GmbH новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в России. Сделать это нужно было в течение полугода с даты подписания договора (его заключили летом 2022 года), но процесс затянулся.

При этом Domus — не единственный вариант нового названия сети. То же юрлицо ранее подавало заявку на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Одно из них — IdeaFix — уже отозвано. Патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин рассказал, что так много вариантов нужно на случай возникновения проблем с регистрацией. Так, например, в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus, пояснил эксперт.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В конце июля немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе MAX (40 процентов), контрольный пакет акций перешел Йозефу Лиокумовичу (60 процентов). Тогда отмечалось, что сумма сделки составила один евро.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Страны Африки начали обсуждение военного вторжения в Нигер

    Москвичка случайно узнала о насилии ее экс-супруга над мальчиками

    Московские спортсмены попали в больницу после посещения сауны в Сочи

    В Думе назвали атаку БПЛА на Москву рассчитанной на зрителя «Tik-Tok-операцией»

    МИД Дании прокомментировал передачу F-16 Украине

    В ДНР заявили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

    Месси оценил переход в «Интер Майами»

    Россиянам раскрыли опасное последствие постоянных диет

    Дезертировавший из ВСУ солдат сдался при попытке повредить российский ЗРК «Бук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости