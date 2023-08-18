Гипермаркеты OBI начнут работать в России под новым названием

«Ведомости»: гипермаркеты OBI в России могут переименовать в Domus

Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus. Вариант нового названия сети раскрыли «Ведомости».

ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало в Роспатент заявку на регистрацию этого бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — сейчас она находится на экспертизе. Один из партнеров компании пояснил, что по условиям договора с немецкой OBI GmbH новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в России. Сделать это нужно было в течение полугода с даты подписания договора (его заключили летом 2022 года), но процесс затянулся.

При этом Domus — не единственный вариант нового названия сети. То же юрлицо ранее подавало заявку на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Одно из них — IdeaFix — уже отозвано. Патентный поверенный и ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин рассказал, что так много вариантов нужно на случай возникновения проблем с регистрацией. Так, например, в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus, пояснил эксперт.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В конце июля немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе MAX (40 процентов), контрольный пакет акций перешел Йозефу Лиокумовичу (60 процентов). Тогда отмечалось, что сумма сделки составила один евро.