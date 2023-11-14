Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

Официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал, что глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором главы государств выразили намерение активизировать международные усилия с целью скорейшего прекращения военных действий в секторе Газа.

«Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил по телефону российский президент Владимир Путин… В разговоре обсуждались последние события в секторе Газа», — заявил он.

Фахми подчеркнул, что лидеры двух стран также поговорили об усилиях Каира по деэскалации в секторе Газа, возможностях доставки туда гуманитарной помощи и эвакуации иностранцев с пострадавшими палестинцами.

Ранее высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое подразумевает освобождение заложников и паузу в военных действиях.