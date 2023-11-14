Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

Цена новой квартиры певицы Клавы Коки в Москве составила более 61 млн рублей

Цена новой квартиры российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в центре Москвы составила более 61 миллиона рублей. Стоимость объекта раскрыл Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, Кока приобрела жилье в Беговом районе столицы в жилом комплексе с закрытой территорией, расположенном в четырех километрах от Кремля и пяти минутах от станции метро «Белорусская». Для собственников квартир доступны такие удобства, как отдельный паркинг и фитнес-клуб с бассейном.

Самая дешевая квартира-студия в данном ЖК стоит 21 миллион рублей. Стоимость самых больших лотов площадью 156 квадратных метров начинается от 98 миллионов рублей. В свою очередь, певица купила объект метражом около 100 «квадратов» — цена подобных квартир стартует от 61 миллиона рублей.

Днем ранее стало известно о том, что Клава Кока приобрела «квартиру мечты» в Москве. Певица опубликовала фотографии, на которых запечатлено жилье без отделки, с панорамными окнами и видом на Москву-реку. Она также сообщила, что в квартире будет огромная гардеробная, лоджии, розовая ванная комната и детская.