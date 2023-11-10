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15:43, 10 ноября 2023Среда обитания

Клава Кока купила квартиру в Москве

Российская певица Клава Кока рассказала о покупке «квартиры мечты» в Москве

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о приобретении квартиры в Москве.

«Первые фотки дома. Уже как полгода мы в ремонте. И скоро я буду жить в квартире мечты! Вот так, простая девчонка из Екатеринбурга! Сначала [купила квартиры] родным, а теперь и себе», — написала певица. Она рассказала, что в квартире будет огромная гардеробная, лоджии, розовая ванная комната и детская. Певица опубликовала фотографии, на которых запечатлено жилье без отделки, с панорамными окнами и видом на Москву-реку.

Ранее российский певец Анатолий Цой рассказал о покупке двух квартир в Дубае. Исполнитель приобрел недвижимость с разницей в месяц. Цой стал обладателем жилья в элитном районе Bluewaters. Он рассказал, что квартиру в этом районе можно купить только благодаря участию в специальной лотерее.

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      Мария Черкасова
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