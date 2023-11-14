Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО

В Тольятти мужчина получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

В Тольятти суд приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя, испортившего с несовершеннолетним сыном плакаты с героями специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

Мужчина признан виновным по статьям 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), 214 («Вандализм») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2022 году фигурант с сыном испортили несколько плакатов с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО.