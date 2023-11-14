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16:42, 14 ноября 2023Мир

Шольц назвал абсурдом критику действий Израиля в Газе

Шольц: критика Эрдогана в отношении действий Израиля в Газе является абсурдной

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Критика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении действий Израиля в секторе Газа является абсурдной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует РИА Новости.

«Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права и в своих действиях соответствующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны», — прокомментировал он слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа открытой резней и варварством. По его словам, действия Израиля уже давно перестали быть самообороной.

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      Глеб Бажуткин
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