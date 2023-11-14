Советник главы ДНР Гагин: за махинации США с помощью Украине посадят Зеленского

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что если в США будут доказаны махинации в рамках оказываемой помощи Украине, отвечать за это придется Владимиру Зеленскому. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Таким образом Гагин прокомментировал информацию о том, что Украина недополучила 47 миллиардов долларов из выделенных ей 111 миллиардов. Об этом сообщил в своей статье журнал The American Conservative. По словам советника, президент Украины понесет наказание как человек, который «подписывает все платежки».

«Просто подписывает не глядя платежки о том, что он получал все суммы в полном объеме. Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский», — утверждает Гагин.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5, пять танковых тягачей и два тренажера для обучения вождению на военной технике. Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании Вооруженным силам Украины передадут 14 танков Leopard 2A4.