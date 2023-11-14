Марочко: на купянском направлении сорваны попытки ВСУ отбить утраченные позиции

На купянском направлении были сорваны несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, в ходе аэроразведки в районах сел Синьковка и Петропавловка в Харьковской области были выявлены несколько групп ВСУ, готовящихся к штурмовым действиям. «Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение», — рассказал он.

Марочко отметил, что ввиду больших потерь украинские войска приняли решение отказаться от штурма и передислоцироваться в укрытия.

Ранее Марочко сообщил, что мобилизованным на Украине в одном из харьковских сортировочных центров выдают ношеную форменную одежду и средства защиты перед отправкой на фронт. По его словам, это вызвало недовольство в рядах призванных на службу.