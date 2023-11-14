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08:54, 14 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о сорванных попытках ВСУ отбить позиции на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении сорваны попытки ВСУ отбить утраченные позиции

Фото: Reuters

На купянском направлении были сорваны несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, в ходе аэроразведки в районах сел Синьковка и Петропавловка в Харьковской области были выявлены несколько групп ВСУ, готовящихся к штурмовым действиям. «Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение», — рассказал он.

Марочко отметил, что ввиду больших потерь украинские войска приняли решение отказаться от штурма и передислоцироваться в укрытия.

Ранее Марочко сообщил, что мобилизованным на Украине в одном из харьковских сортировочных центров выдают ношеную форменную одежду и средства защиты перед отправкой на фронт. По его словам, это вызвало недовольство в рядах призванных на службу.

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      Алевтина Запольская
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