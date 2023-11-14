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07:44, 14 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о выдаче ношеной одежды мобилизованным украинцам

Марочко: мобилизованные бойцы ВСУ получают ношеные форму и средства защиты

Фото: RFE/RL/Serhil Nuzhnenko / Reuters

Мобилизованным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из харьковских сортировочных центров выдают ношеную форменную одежду и средства защиты перед отправкой в зону боевых действий. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты», — заявил Марочко.

Отставной подполковник добавил, ссылаясь на собственные источники, что в рядах мобилизованных есть недовольные выданным им армейским имуществом. Таким старшие офицеры предлагают приобрести новые форму и средства бронезащиты за деньги. В случае отказа новобранцам угрожают отправкой в штурмующие подразделения к штрафникам.

Ранее пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич сообщал, что мобилизованные украинцы создают угрозу мятежа в рядах украинской армии. Поэтому командование из опасения не доверяет технику и вооружение НАТО бригадам, в которых преобладают призывники.

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