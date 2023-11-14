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15:33, 14 ноября 2023Из жизни

Барсука сняли в редкой компании кричащих дурнопахнущих енотовидных собак

В Амурской области на фото попала компания из трех енотовидных собак и барсука

Фото: Максим Логунов / «Муравьёвский парк»

В Амурской области в объектив фотоловушки попала необычная компания из барсука и трех енотовидных собак. Об этом сообщается на официальной странице Муравьевского парка устойчивого природопользования во «ВКонтакте».

В конце октября одна из фотоловушек фотографа Максима Логунова, установленных в Муравьевском парке, сняла необычный кадр. На одной фотографии оказались одновременно три енотовидных собаки и барсук. При этом одна из собак выглядела «кричащей».

Дополнительная ценность снимка в том, что обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурнопахнущими. Поэтому увидеть их вместе в дикой природе можно крайне редко.

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Муравьевский парк устойчивого природопользования — это первая в России особо используемая природная территория (ОИПТ). Он расположен в Тамбовском районе Амурской области и занимает более шести с половиной тысяч гектаров поймы и первой надпойменной террасы Амура. Сотрудники и приезжие специалисты ведут здесь мониторинг и изучение экологии птиц и природных сообществ.

Ранее сообщалось, что самка редчайшего краснокнижного дальневосточного леопарда из национального парка в «Земля леопарда» в Приморье покорила сотрудников любовью к фотосессиям. Еще будучи котенком, кошка любила пролезать под одним и тем же упавшим деревом и продолжила делать это повзрослев.

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      Антонина Черташ
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