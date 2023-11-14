Три боевика «Азова» получили сроки за обстрел из миномета жителей Мариуполя

В Донецке три боевика Азова получили сроки за обстрел улиц Мариуполя

В Донецке трех боевиков бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к длительным срокам заключения в российских колониях. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, с 13 по 20 марта минометный расчет осужденных Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима при оставлении боевых позиций открыл огонь по перекрестку улиц Украинского Казачества и Азовстальской. Целью удара из 120-миллиметрового миномета было уничтожение социальной инфраструктуры и убийство мирных жителей.

25 выпущенных расчетом мин повредили несколько жилых домов, осколочное ранение получил 42-летний мирный житель. Уголовное дело в отношении боевиков расследовали по статьям о покушении на жизнь нескольких человек, применении запрещенных средств в вооруженном конфликте и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

По итогу обвиняемые военнослужащие получили от 24 до 25 лет колонии строгого режима.

