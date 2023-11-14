Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 14 ноября 2023Силовые структуры

Три боевика «Азова» получили сроки за обстрел из миномета жителей Мариуполя

В Донецке три боевика Азова получили сроки за обстрел улиц Мариуполя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецке трех боевиков бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к длительным срокам заключения в российских колониях. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, с 13 по 20 марта минометный расчет осужденных Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима при оставлении боевых позиций открыл огонь по перекрестку улиц Украинского Казачества и Азовстальской. Целью удара из 120-миллиметрового миномета было уничтожение социальной инфраструктуры и убийство мирных жителей.

25 выпущенных расчетом мин повредили несколько жилых домов, осколочное ранение получил 42-летний мирный житель. Уголовное дело в отношении боевиков расследовали по статьям о покушении на жизнь нескольких человек, применении запрещенных средств в вооруженном конфликте и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

По итогу обвиняемые военнослужащие получили от 24 до 25 лет колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Енотовидная собака нелегально поселилась в зоопарке российского города

      В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости