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14:25, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Грузии объяснили послу Китая заявление президента о главе КНР

Натия Сулава: Зурабишвили не говорила про желание увидеть главу КНР осужденным
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава администрации президента Грузии Натия Сулава на встрече с послом Китая в Тбилиси Чжоу Цзянем объяснила ему заявление президента республики Саломе Зурабишвили о главе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского лидера, передает ТАСС.

Отмечается, что в интервью французской телекомпании LCI Зурабишвили не хотела сказать о том, что желает увидеть Си Цзиньпина осужденным. «На встрече, которая состоялась во дворце Орбелиани, глава администрации президента заявила, что в интервью телекомпании LCI президента Грузии Саломе Зурабишвили ни в какой форме не было намека на грузино-китайские отношения или конкретно главу КНР», — говорится в публикации.

В администрации президента также уточнили, что интервью Зурабишвили касалось отношений Грузии с Россией и Европейским союзом, поэтому в своем высказывании они имела в виду лишь РФ и российского президента Владимира Путина.

Ранее в интервью LCI президент Грузии заявила, что осуждение политики Си Цзиньпина в будущем стало бы «историческим результатом». При этом она добавила, что не считает такой исход реалистичным.

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      Алевтина Запольская
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