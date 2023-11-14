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14:22, 14 ноября 2023Среда обитания

В Москве отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы

Собянин: в Москве завершили реставрацию храма Покрова Пресвятой Богородицы

Кадр:Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В Москве завершилась реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинское барокко. За два года специалисты привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, отреставрировали гульбища, восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию здания. Проведенные работы позволят продлить срок эксплуатации храма.

«Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филевский Парк — снова открыт для жителей и гостей столицы», — подчеркнул Собянин.

В сентябре в Москве завершилась реставрация двух исторических залов Сандуновских бань. Речь идет о холлах первого мужского и высшего женского разрядов — помещений, куда входит холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная.

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