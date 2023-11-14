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15:18, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

WhatsApp запустил голосовые чаты

WhatsApp запустил голосовые чаты в больших группах

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp запустил голосовые чаты в больших группах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала отмечают, что возможность запускать голосовые чаты упрощает общение в групповых чатах. При помощи новой функции участники беседы могут отправлять бесшумные уведомления с приглашением в голосовой чат.

«Любой участник может присоединиться к голосовым чатам в своих группах в любое время и начать говорить, не звоня всем остальным в групповом чате», — отмечают эксперты. В статье говорится, что голосовой чат завершится, если все пользователи покинут его и не будут возвращаться к нему в течение часа.

«Главное преимущество опции в том, что пользователи будут начинать звонки, не звоня каждому члену группы, а участники беседы будут видеть, кто активен в звонке, не заходя в голосовой чат», — пишет WABetaInfo. Функция будет доступная для групп, в которых от 33 до 128 участников, уточняют специалисты.

Ранее стало известно, что некоторым пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода.

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      Олег Давыдов
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