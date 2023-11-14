WhatsApp запустил голосовые чаты в больших группах

Популярный мессенджер WhatsApp запустил голосовые чаты в больших группах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала отмечают, что возможность запускать голосовые чаты упрощает общение в групповых чатах. При помощи новой функции участники беседы могут отправлять бесшумные уведомления с приглашением в голосовой чат.

«Любой участник может присоединиться к голосовым чатам в своих группах в любое время и начать говорить, не звоня всем остальным в групповом чате», — отмечают эксперты. В статье говорится, что голосовой чат завершится, если все пользователи покинут его и не будут возвращаться к нему в течение часа.

«Главное преимущество опции в том, что пользователи будут начинать звонки, не звоня каждому члену группы, а участники беседы будут видеть, кто активен в звонке, не заходя в голосовой чат», — пишет WABetaInfo. Функция будет доступная для групп, в которых от 33 до 128 участников, уточняют специалисты.

Ранее стало известно, что некоторым пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода.