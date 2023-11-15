Блогер Шабутдинов назвал свое нахождение в СИЗО отпуском

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском. Такую точку зрения Шабутдинов выразил в письме изданию «Известия».

По словам предпринимателя. в СИЗО он чувствует себя даже лучше, чем на воле. Как считает Шабутдинов, на воле у него было свободно тело, а в изоляторе стал свободен ум, так как его ничего не отвлекает — ни телефон, ни соцсети.

Он рассказал, что каждый день получает письма со словами поддержки. Помимо эпистолярного жанра Шабутдинов имеет возможность наслаждаться классикой благодаря тюремной библиотеке. В настоящее время, как рассказал блогер, он читает произведения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Шабутдинов находится в СИЗО с начала ноября. Он является фигурантом дела о мошенничестве, следствие считает, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.