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07:01, 15 ноября 2023Забота о себе

Мужчина завел любовницу-доминатрикс и начал страдать от угрызений совести

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Если человек решился удовлетворять свои необычные сексуальные потребности вне дома, его партнеру стоит знать правду, считает секс-коуч Рич Юзвяк. За советом к коучу, публикующему авторские колонки в издании Slate, обратился мужчина, который завел любовницу-доминатрикс.

В письме мужчина объяснил, что ему доставляет удовольствие быть в подчиненной роли, однако жена не разделяет его любви к БДСМ-практикам. Чтобы удовлетворить свои потребности, он стал тайно встречаться с любовницей, но из-за этого начал страдать от угрызений совести. «Я чувствую себя виноватым, я бы хотел открыться жене, но боюсь, что это разрушит наши отношения. Доминатрикс не советует мне говорить правду, потому что, по ее опыту, откровенность никогда не шла на пользу отношениям», — объяснил автор письма.

В ответ Юзвяк отметил, что необходимо либо перестать видеться с любовницей, либо поговорить начистоту с женой. «Подумайте, как ваша жена отреагирует на ваши измены, будет ли это точкой в отношениях. Готовы ли вы перестать видеться с доминатрикс, если жена потребует? Нужно решить, что для вас важнее: удовлетворять в себе сабмиссива или сохранить брак», — заключил коуч.

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