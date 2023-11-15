Мужчина завел любовницу-доминатрикс и начал страдать от угрызений совести

Если человек решился удовлетворять свои необычные сексуальные потребности вне дома, его партнеру стоит знать правду, считает секс-коуч Рич Юзвяк. За советом к коучу, публикующему авторские колонки в издании Slate, обратился мужчина, который завел любовницу-доминатрикс.

В письме мужчина объяснил, что ему доставляет удовольствие быть в подчиненной роли, однако жена не разделяет его любви к БДСМ-практикам. Чтобы удовлетворить свои потребности, он стал тайно встречаться с любовницей, но из-за этого начал страдать от угрызений совести. «Я чувствую себя виноватым, я бы хотел открыться жене, но боюсь, что это разрушит наши отношения. Доминатрикс не советует мне говорить правду, потому что, по ее опыту, откровенность никогда не шла на пользу отношениям», — объяснил автор письма.

В ответ Юзвяк отметил, что необходимо либо перестать видеться с любовницей, либо поговорить начистоту с женой. «Подумайте, как ваша жена отреагирует на ваши измены, будет ли это точкой в отношениях. Готовы ли вы перестать видеться с доминатрикс, если жена потребует? Нужно решить, что для вас важнее: удовлетворять в себе сабмиссива или сохранить брак», — заключил коуч.

Ранее писательница и секс-коуч Лора Коллинз дала совет женщине, которая ни разу не испытывала оргазм с мужем. В ответ на письмо читательницы специалистка заявила, что один человек не может быть виноват в провальной сексуальной жизни пары.