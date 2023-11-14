Не испытывающей оргазма с мужем женщине дали совет

Если единственная проблема в браке — это плохой секс, то решение развестись, не попытавшись исправить ситуацию, будет ошибкой. Такой совет дала писательница и секс-коуч Лора Коллинз женщине, которая ни разу не испытывала оргазм с мужем, пишет Metro.

За помощью к Коллинз обратилась читательница, которая пожаловалась на плохой секс с мужем. Она рассказала, что супруг был ее первым и единственным мужчиной, но она никогда не ощущала ярких эмоций от секса с ним. По ее словам, впервые почувствовать оргазм ей удалось со случайным знакомым, которого она встретила на вечеринке. После той ночи, говорит читательница, она не хочет близости с мужем. «В остальных отношениях я его очень люблю, но в сексуальном плане он ничего не делает», — пожаловалась женщина.

В ответ на письмо Коллинз заявила, что один человек не может быть виноват в провальной сексуальной жизни пары. Она предложила читательнице обсудить с супругом интимные проблемы и рассказать о своей неудовлетворенности. «Не позволяйте свиданию на одну ночь разрушить брак, не попытавшись все исправить», — сказала коуч.

Коллинз также предостерегла, что измены рано или поздно уничтожат отношения, поэтому нельзя, чтобы это происходило снова. «Вероятно, секс с мужем никогда не будет таким же ярким, как с незнакомцем, но это не значит, что он не может быть хорошим», — заключила коуч.

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили об инцидентах, которые выдали неверность их партнеров. По словам одного из пользователей, он узнал об измене бывшей девушки, когда та забыла предупредить подругу, которая должна была обеспечить ей алиби.