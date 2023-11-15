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12:19, 15 ноября 2023Моя страна

Необычную легенду о мысе на берегу моря раскрыли на Сахалине

Гид рассказал о магических свойствах мыса Птичьего на Сахалине

Фото: Unsplash

На Сахалине рассказали необычную легенду, связанную с популярной местной достопримечательностью — мысом Птичьим, или Великаном. Соответствующую историю раскрыл местный гид, он опубликовал ее в своем Telegram-канале.

Экскурсовод заверил, что один из камней комплекса, расположенного в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря, обладает магическими свойствами. Он уточнил, что колонна Кекур, о которой идет речь, — вулканического происхождения.

«У этого великолепного камня есть своя легенда. Те лысые, которые поднимутся на верхушку камня, обретут волосы», — сообщил автор публикации и в шутку добавил, что раньше сам был лысый, а теперь у него много волос.

В районе мыса Птичьего находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии. Кроме того, в прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на местных пляжах нередко можно встретить тюленей.

Ранее сообщалось, что в горных и предгорных районах Ингушетии запустили несколько десятков новых туристических маршрутов по мотивам местных легенд. Кроме того, для туристов подготовили новые места для отдыха и другую инфраструктуру.

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      Варвара Кошечкина
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