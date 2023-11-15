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08:50, 15 ноября 2023Россия

Появились подробности о расправившемся над школьницей в Екатеринбурге подростке

Подруга школьницы из Екатеринбурга: подозреваемый в расправе бил ее из ревности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Подросток, подозреваемый в жестокой расправе над 14-летней школьницей и ее матерью в Екатеринбурге, в прошлом часто бил девушку из-за ревности. Такие подробности привела ее подруга, рассказ которой появился у портала Е1.ru.

Она пояснила, что парень нелестно отзывался о матери возлюбленной, поскольку та была против их связи.

«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним», — поделилась подруга. Она утверждает, что школьник неоднократно признавался, что ненавидит мать своей девушки.

14 ноября стало известно, что в Екатеринбурге юноша расправился с 14-летней подругой и ее матерью.

Подростки состояли в романтических отношениях три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также забил ее.

После преступления школьник выкрал банковскую карту женщины, снял с нее 20 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он поведал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и передал все о преступлении старшему брату подростка.

Школьник сознался и уже начал давать признательные показания. В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о преступлении. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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