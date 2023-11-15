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08:35, 15 ноября 2023Россия

Пожилая россиянка прыгнула с балкона из-за пьяного мужа с топором

В Уфе 66-летняя женщина прыгнула с балкона, спасаясь от пьяного мужа с топором

Фото: Pixabay

В Уфе 66-летняя женщина прыгнула с балкона третьего этажа, спасаясь от пьяного мужа с топором. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По его сведениям, супруг вернулся домой вместе с бездомным собутыльником. Пожилая россиянка решила прогнать гостя. За это муж сначала ударил ее по лицу, а затем схватился за топор и начал угрожать расправой.

Пенсионерке удалось скрыться от разъяренного мужчины на балконе и вызвать экстренные службы. Пока последние добирались до места, пьяный уфимец разбил стекла. К разрешению ситуации подключились неравнодушные соседи. Один из них уговорил женщину прыгать на этаж ниже — с третьего на второй. Он готовился ее подхватить, на земле собрались люди для страховки.

Россиянку удалось спасти, она спрыгнула вниз, а к ней в квартиру поднялся случайный прохожий и удерживал ее мужа до приезда сотрудников полиции. Пенсионера отправили в СИЗО, женщина написала на него заявление.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина ногами избила бабушку на детской площадке из мести за сына. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени причиненного вреда здоровью пенсионерки.

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      Анна Щербакова
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