Еще одна популярная услуга стала доступна онлайн в Москве

Ракова: консультации со специалистами опеки в Москве стали доступны онлайн

В Москве запустили видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. О том, что еще одна услуга стала доступна горожанам онлайн, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать социальные услуги и сервисы, чтобы москвичам было комфортно обращаться за любыми услугами, — сообщила вице-мэр. — Если ранее для консультации со специалистом опеки нужно было прийти на личный прием, то сейчас на портале mos.ru появилась возможность задать вопрос сотруднику в режиме видеоконференции».

По словам Раковой, видеоконсультации позволят лучше подготовиться к личному приему в семейном центре и заранее собрать необходимые документы. Это должно сэкономить время и количество посещений органов опеки, а также ускорить «решение различных вопросов, чтобы маленькие москвичи, оставшиеся без попечения родителей, смогли скорее влиться в новую семью».

С помощью сервиса москвичи могут проконсультироваться по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи, получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот, уточнила Ракова. Также в формате видеоконференции можно посоветоваться и по другим вопросам соцзащиты — например, по назначению выплат семьям с детьми, установлению опеки над недееспособными взрослыми.

Для получения услуг по вопросам сделок с имуществом детей и снятия средств с их счетов горожанам следует обращаться во флагманские центры госуслуг «Мои Документы» и дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенское.

Записаться на онлайн-встречу со специалистом опеки можно на портале mos.ru. На странице для записи нужно выбрать Департамент труда и социальной защиты населения, необходимую услугу, а также дату и время. Встреча проходит в режиме видеозвонка. Кроме того, получить консультацию можно, позвонив в единую справочную службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения по телефону. Специалисты работают круглосуточно.

