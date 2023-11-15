Путин одобрил сделки с долями USM

Путин разрешил совершение сделок с долями в холдинге USM

Президент Владимир Путин разрешил совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал холдинговой компании USM. Об этом сказано в распоряжении главы государства на портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу от 5 августа, запрещающему инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, одобрить сделки может только президент России. Разрешение дано компании в соответствии с пунктом 5 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Холдинг USM владеет и управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь» и «Аккерманн цемент».

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» (контролирует активы холдинга USM) об исключении иностранных участников из общества, писал ТАСС.