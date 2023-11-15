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18:05, 15 ноября 2023Экономика

ЦБ разрешил банкам продолжать скрывать чувствительную информацию

ЦБ продлил право для банков не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский Центробанк до конца 2024 года продлил банкам право скрывать некоторую информацию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Таким образом право продлено еще на год: ранее оно действовало до конца 2023-го.

Речь идет о чувствительной к санкционному риску информации: структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. Кроме того, до конца будущего года кредитные организации останутся вправе не раскрывать на общедоступных информационных ресурсах годовую (промежуточную) финансовую отчетность.

Одновременно регулятор решил не продлевать некоторые послабления, допускаемые ранее. «Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», — говорится в Telegram Банка России. Меры выполнили свою защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками, констатировали там.

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      Платон Щукин
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