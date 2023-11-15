Россиянам перечислили симптомы — предвестники комы

Если долго игнорировать признаки сахарного диабета, может развиться кома, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Симптомы — предвестники угрожающего жизни состояния врач перечислила изданию NEWS.ru.

По словам Чирковой, постоянная жажда, сухость во рту, слабость, мелкие незаживающие ранки и гнойнички — первые и яркие симптомы сахарного диабета. Если долгое время игнорировать эти сигналы организма и вовремя не обратиться к врачу, может развиться диабетическая кома, предупредила врач.

Чиркова объяснила: все эти симптомы свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови. Если его не снижать до нормальных показателей, неизбежно начнут повреждаться нервные окончания, стенки сосудов, нарушится работа почек, сердца, ухудшится зрение. Также сахарный диабет грозит появлением трофических язв на ногах и проблемами с потенцией у мужчин.

«Надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, в рамках которой проводится анализ содержания сахара в крови натощак», — прокомментировала Чиркова.

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