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18:03, 15 ноября 2023Мир

В секторе Газа военные снесли здание парламента ХАМАС

Times of Israel: военные снесли здание парламента ХАМАС в секторе Газа

Фото: Abid Katib / Getty Images

Военные снесли здание парламента ХАМАС в Газе — крупнейшем городе одноименного палестинского анклава. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что здание было захвачено бойцами 7-й танковой бригады и пехотной бригады «Голани».

Израильские военные 13 ноября захватили парламент сектора Газа и сделали коллективное фото с флагами Израиля на трибуне парламента анклава. С 2007 года в здании законодательного совета заседали исключительно представители палестинского исламистского движения ХАМАС.

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      Семен Александров
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