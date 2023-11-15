Times of Israel: военные снесли здание парламента ХАМАС в секторе Газа

Военные снесли здание парламента ХАМАС в Газе — крупнейшем городе одноименного палестинского анклава. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что здание было захвачено бойцами 7-й танковой бригады и пехотной бригады «Голани».

Израильские военные 13 ноября захватили парламент сектора Газа и сделали коллективное фото с флагами Израиля на трибуне парламента анклава. С 2007 года в здании законодательного совета заседали исключительно представители палестинского исламистского движения ХАМАС.