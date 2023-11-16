«Он им и является» Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия

Президент Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после рукопожатия

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Такую характеристику глава Белого дома дал спустя несколько часов после встречи со своим коллегой в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС.

Перед беседой главы государств пожали друг другу руки. Переговоры продолжались около двух часов, обе стороны оценили встречу позитивно.

Он им и является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит коммунистической страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей Джо Байден президент США

Аналогичное высказывание Байдена привело к международному скандалу

Ранее между США и Китаем уже разгорался скандал после того, как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».

В Пекине жестко раскритиковали заявления американского лидера, назвав их политической провокацией, и предупредили о плачевных последствиях для Вашингтона.

Руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН объяснил «Ленте.ру», что подобной риторикой Байден преследовал внутриполитические цели и хотел ответить на критику в излишней мягкости по отношению к Пекину. По мнению китаиста, в США даже факт невраждебного разговора с Китаем может спровоцировать шквал критики. «О реакции Китая он либо не подумал, либо она для него менее важна, чем внутренняя», — заявил Лукин.

Путин ответил Байдену детской поговоркой

Весной 2022 года Байден также посчитал президента России Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». 26 марта Байден оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.

После этого американский лидер несколько раз повторял свое утверждение. Последний раз Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин никогда бы не опустился до уровня личных оскорблений.

Наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, при этом у Путина есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений.

При этом российский лидер уже отвечал на подобные слова поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». Путин добавил, что не переживает из-за скандальных заявлений в свой адрес.