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12:40, 1 июля 2023Мир

Названа цель слов Байдена об «оконфузившемся диктаторе» Си

Китаист Лукин заявил о внутриполитических целях слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Назвав китайского лидера Си Цзиньпина «оконфузившимся диктатором», президент США Джо Байден преследовал внутриполитические цели и хотел ответить на критику в излишней мягкости по отношению к Пекину. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН.

По мнению китаиста, в США даже факт невраждебного разговора с Китаем может спровоцировать шквал критики, а потому Байден решил пресечь нападки оппонентов в связи с недавним визитом в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. «О реакции Китая он либо не подумал, либо она для него менее важна, чем внутренняя», — заявил Лукин.

Подобные внутриполитические реалии делают полноценную нормализацию отношений США с Китаем невозможной, считает специалист. По его словам, любой американский лидер, который попытается фундаментально изменить политику в отношении Пекина, будет обвинен в прокитайских или даже коммунистических взглядах. «Получается тупик», — резюмировал он.

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Ранее между США и Китаем разгорелся скандал, после того как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона». В Пекине жестко раскритиковали заявления американского лидера, назвав их политической провокацией, и предупредили о плачевных последствиях для Вашингтона.

В конце апреля Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году. О своем намерении участвовать в выборах также сообщили экс-президент США Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон Десантис.

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    Валентина Шварцман
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