Инди-группа «Твое далеко» выпустила новый мини-альбом «Как ты?»

Инди-группа «Твое далеко» выпустила новый мини-альбом под названием «Как ты?» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подчеркивается, что в новом проекте музыкальный коллектив отходит от привычной ретро-эстетики в сторону нового звука. Релиз из трех новых песен состоялся на всех цифровых площадках 3 ноября, а его презентация — 12 ноября в Красноярске и 20 ноября в Москве.

«"Как ты" — заглавный трек альбома и, возможно, вообще главная песня, которую я написал. Время покажет, но для меня всегда было важно, чтобы наше творчество давало уверенность в том, что вы не одиноки и что музыка поможет», — поделился фронтмен группы Сергей Пастух.

Ранее в Москве состоялась презентация нового альбома российского рэпера RAM aka Грязный Рамирес.