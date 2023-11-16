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16:48, 16 ноября 2023Культура

Группа «Твое далеко» выпустила новый мини-альбом

Инди-группа «Твое далеко» выпустила новый мини-альбом «Как ты?»

Кадр: клип группы «Твое далеко»

Инди-группа «Твое далеко» выпустила новый мини-альбом под названием «Как ты?» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подчеркивается, что в новом проекте музыкальный коллектив отходит от привычной ретро-эстетики в сторону нового звука. Релиз из трех новых песен состоялся на всех цифровых площадках 3 ноября, а его презентация — 12 ноября в Красноярске и 20 ноября в Москве.

«"Как ты" — заглавный трек альбома и, возможно, вообще главная песня, которую я написал. Время покажет, но для меня всегда было важно, чтобы наше творчество давало уверенность в том, что вы не одиноки и что музыка поможет», — поделился фронтмен группы Сергей Пастух.

Ранее в Москве состоялась презентация нового альбома российского рэпера RAM aka Грязный Рамирес.

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      Варвара Кошечкина
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