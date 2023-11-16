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15:34, 16 ноября 2023Из жизни

Дворник занялся балетом и прославился в 63 года

63-летний дворник из Китая исполнил детскую мечту о балете и прославился

Фото: Julio Macias / Shutterstock / Fotodom

Пожилой дворник из Китая увлекся балетом и прославился. Об этом пишет South China Morning Post.

63-летний Лю Цзыцин около десяти лет назад решил заняться балетом, чтобы исполнить свою детскую мечту. У мужчины не было никакого танцевального опыта, и он начал тренироваться с нуля. К этому его подтолкнул фильм-спектакль «Красный женский отряд», который был очень популярен в Китае в 60-х годах. Мальчиком Цзыцин посмотрел его больше 10 раз. Однако в то время стать танцором он не мог, потому что родился в бедной семье и рос в деревне недалеко от города Баотоу в регионе Внутренняя Монголия.

Долгое время Цзыцин был фермером, а потом начал подрабатывать, убирая улицы. Однако, когда ему исполнилось 53 года, он все же решил последовать за мечтой. «Все эти годы я думал о танцах. Однажды я увидел по телевизору базовый курс балета, и у меня возникла идея, что я должен попытаться научиться танцевать», — сказал мужчина журналистам. Цзыцин тренируется в разных местах: на сельскохозяйственных полях, на обочинах дорог и во дворе своего дома. Иногда он перед сном поджимает ноги, как в силовом тренажере, так как считает, что это помогает ему укрепить мышцы.

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Усилия Цзыцина не прошли даром. За десять лет благодаря усердной работе он прославился и теперь выступает на сцене вместе с молодыми балетными танцовщиками. Кроме того, мужчина поступил на курс классического балета в университет Baotou Normal University. Преподаватели очень довольны его результатами. Сам Цзыцин говорит, что балет делает его счастливым. Танцы также помогли ему избавиться от хронических проблем с желудком.

Жена и дети поддерживают мужчину, но соседи часто осуждают его и называют сумасшедшим. Однако Цзыцина не беспокоит их мнение.

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      Антонина Черташ
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