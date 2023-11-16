«Искавшего Машеньку» медвежонка сняли на видео на Курилах

На курильском Итурупе заметили медвежонка, забравшегося на верхушку дерева

На крупнейшем острове Курильской гряды Итурупе заметили медвежонка, забравшегося на дерево. Снятое местным жителем видео опубликовал Telegram-канал газеты «Красный маяк».

На записи видно, как юный хищник сидит на верхушке, а затем, увидев человека на автомобиле, начинает быстро спускаться вниз. «Мишка! Маленький, слазь давай», — говорит автор за кадром.

Уточняется, что ролик был снят по дороге в село Рейдово перед аэропортом. «Искал свою Машеньку», — шутливо прокомментировал ситуацию портал Sakh.online в Telegram.

Ранее жители Итурупа сняли на видео разгуливающего по дорогам села медведя. На кадрах была запечатлена своеобразная погоня за хищником: автор двигался по дороге на тракторе, также была видна пара телят, бегущих вслед за хищником. Медведь при этом не проявлял агрессии и предпринимал попытки скрыться.