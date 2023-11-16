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11:26, 16 ноября 2023Россия

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

Экс-командующего 6-й армией ВВС Свиридова с женой нашли мертвыми на Ставрополье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Экс-командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) России Владимира Свиридова и его жену Татьяну нашли мертвыми в частном доме в поселке Аджиевском Минераловодского округа Ставропольского края. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Тела бывшего военного летчика и его 72-летней супруги пролежали около недели в запертом доме. По предварительным данным, следов насилия на трупах не было. Эксперты продолжают устанавливать точную причину гибели супругов.

Предположительно, в доме генерала авиации произошла утечка бытового газа. Однако сотрудники газовых служб проверили помещения и не выявили превышенной концентрации вредных веществ.

Что известно о Владимире Свиридове?

Фото: Telegram-канал BAZA

Свиридов — заслуженный военный летчик России, за годы службы он успел освоить больше 10 типов самолетов.

Он родился 13 октября 1955 года в Минеральных Водах. В 1975 году поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, которое окончил в 1979 году.

Свиридов служил старшим летчиком и командиром авиационного звена на Дальнем Востоке. Кроме того, он руководил авиационным звеном, был заместителем командира эскадрильи, командиром авиационной эскадрильи в группе советских войск в Германии.

Уроженец Ставрополья проходил обучение в Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина и завершил его в 1992-м. После это Свиридов пробовал себя на разных должностях. В 2002 году ему доверили пост заместителя командующего армией ВВС и ПВО в Санкт-Петербурге.

В июне 2005 года по указу президента России Свиридова назначили командующим 6-й армией ВВС и ПВО. Он пробыл на этой должности до 2009-го. У генерала авиации остались двое детей.

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      Анна Щербакова
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