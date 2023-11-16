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02:53, 16 ноября 2023Россия

Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

Юрист Виноградов рассказал о новых правилах выезда россиян за границу

Фото: Janis Laizans / Reuters

11 декабря вступает в силу закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан. О новых правилах в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам Виноградова, поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.

Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Также основаниями для признания документа недействительным будут прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.

Отмечается, что учет недействительных загранпаспортов будет вести МВД. По словам юриста, это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы. Кроме того, закон предусматривает передачу загранника на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу.

Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее оформлять загранпаспорта. Правительство РФ предложило с 1 января 2024 года повысить на 20 процентов пошлину за выдачу загранника нового поколения.

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