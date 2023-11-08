Россиянам станет сложнее оформлять загранпаспорта

В РФ собрались повысить пошлину за оформление загранпаспортов нового поколения

Правительство России предложило с 1 января 2024 года повысить на 20 процентов пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета.

Для взрослых граждан стоимость оформления может вырасти с пяти до шести тысяч рублей, а пошлина за выдачу документа ребенку — с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Запланировано повышение стоимости и ряда пошлин для иностранцев. Так, плату за оформление разрешения на временное проживание в России хотят повысить с 1600 до 1920 рублей, а пошлину за выдачу разрешения на привлечение к работе заграничного сотрудника — с 10 до 12 тысяч за каждого.

В начале 2023 года в России возникли перебои с выдачей загранпаспортов нового поколения. На фоне нехватки чипов и высокого спроса со 2 февраля прием заявлений на выдачу десятилетних загранпаспортов приостановили на «Госуслугах». Возобновился он спустя почти четыре месяца, с 1 июня.