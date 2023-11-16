Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

Депутат Якубовский: нужно ввести запрет краткосрочной аренды без «Госуслуг»

Для решения проблем, связанных с краткосрочной арендой, нужно запретить сдавать жилье без портала «Госуслуги». С таким предложением выступил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает «Парламентская газета».

Депутат отметил, что полностью запретить россиянам сдавать квартиры в краткосрочный наем нельзя, так как гостиницы и отели есть не во всех городах. «Плюс такая форма найма дает нам возможность маневрировать, подстраиваться под сезонные и событийные наплывы туристов», — добавил Якубовский.

Однако ограничить такую деятельность поможет привязка к «Госуслугам», которые находятся в симбиозе с МВД, налоговой службой и другими ведомствами. По словам Якубовского, собственники могут публиковать объявления об сдаче жилья на портале, указав всю необходимую информацию и оплатив госпошлину. «В итоге у нас все контрольные ведомства будут знать, кто собственник квартиры, кто и в какое время ее снимал и кому, если что, предъявлять претензии и назначать наказание», — пояснил депутат.

Во время обсуждения вопроса была предложена альтернатива — специальный федеральный портал. Если гражданин не сможет найти на нем информацию о потенциальном арендодателе, значит, он сдает жилье незаконно.

Ранее Якубовский оценил идею о сдаче квартир посуточно только с разрешения соседей. Он заявил, что законопроект находится на тонкой грани понимания того, где заканчиваются права и свободы одних и начинаются права и свободы других.