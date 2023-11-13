В Госдуме отреагировали на идею о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей

Депутат Якубовский описал идею сдачи жилья с согласия соседей фразой «на грани»

Законопроект о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей находится на тонкой грани понимания того, где заканчиваются права и свободы одних и начинаются права и свободы других, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект готовят ко второму чтению для рассмотрения в Госдуме. Документ предполагает, что для сдачи квартиры в аренду посуточно нужны будут не менее 75 процентов одобрительных голосов других жильцов многоквартирного дома.

«Должна быть позиция: для чего мы принимаем законопроект? Чтобы фактически сделать невозможным краткосрочную аренду на законных основаниях или для того, чтобы обеспечить соблюдение права на комфортное проживание остальных граждан, при возможности сдавать жилье в краткосрочный наем. Пока вопросов довольно много, и что точно понятно, так это то, что предстоит большая работа по подготовке законопроекта ко второму чтению», — поделился Якубовский.

По мнению депутата, нужно отдельно подходить к вопросу регулирования краткосрочной аренды на разных территориях, например в курортных и туристических местах. Кроме того, регламентировать порядок согласования с остальными собственниками так, чтобы он был реально выполнимым и не избыточным, например, ограничившись соседями сверху, снизу и на этаже.

Ранее стало известно, что аренда жилья в крупных городах России дорожает рекордными темпами. Так, в октябре 2023 года она выросла за месяц на шесть процентов.

