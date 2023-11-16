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21:00, 16 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал жену лучшего друга и получил пять лет колонии

В Брянске осудили на пять лет россиянина, изнасиловавшего жену лучшего друга

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянске суд приговорил к пяти годам лишения свободы 39-летнего местного жителя, изнасиловавшего жену лучшего друга. Об этом сообщает MK.RU.

Мужчина признан виновным по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурант был в гостях у супружеской пары, они выпивали. Затем глава семьи пошел спать, а осужденный продолжил застолье с женой приятеля. В какой-то момент он стал приставать к ней, а затем затащил в ванную, запер дверь, избил и надругался над потерпевшей. Женщина смогла вырваться, но россиянин снова схватил ее и продолжил насиловать.

Отмечается, что осужденный не признал вину и утверждал, что интим был по взаимному согласию.

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      Екатерина Кашурникова
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