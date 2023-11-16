Стало известно о планах Турции закупить 40 истребителей Eurofighter

Министр обороны Турции Гюлер: Анкара хочет закупить 40 истребителей Eurofighter

Турция планирует закупить 40 истребителей Eurofighter, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«Великобритания и Испания сказали да. Мы пытаемся убедить Германию», — сказал глава ведомства.

В июле стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкая сторона попросила американского лидера ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.

Ранее эксперты британской газеты Telegraph напомнили об обещаниях западных стран поставить Киеву истребители, которое до сих пор не было выполнено. «Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки», — говорится в статье.