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21:35, 16 ноября 2023Мир

Стало известно о планах Турции закупить 40 истребителей Eurofighter

Министр обороны Турции Гюлер: Анкара хочет закупить 40 истребителей Eurofighter

Фото: Borja Suarez / Reuters

Турция планирует закупить 40 истребителей Eurofighter, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«Великобритания и Испания сказали да. Мы пытаемся убедить Германию», — сказал глава ведомства.

В июле стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкая сторона попросила американского лидера ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.

Ранее эксперты британской газеты Telegraph напомнили об обещаниях западных стран поставить Киеву истребители, которое до сих пор не было выполнено. «Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки», — говорится в статье.

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      Марина Совина
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