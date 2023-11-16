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18:48, 16 ноября 2023Силовые структуры

Верховный суд встал на сторону россиянки по делу об ошибке на миллион рублей

Верховный суд защитил клиентку банка по делу об ошибочном переводе 1 млн руб

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд России вступился за жительницу Казани, которая ошибочно перевела один миллион рублей постороннему человеку. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебном споре высшая инстанция встала на сторону россиянки и постановила пересмотреть дело.

Из материалов следует, что женщина взяла кредит на ремонт квартиры и через банкомат переводила один миллион рублей рабочему на приобретение стройматериалов. Однако она допустила ошибку в номере его телефона и деньги оказались на счету другого человека, который отказался их возвращать. Женщина обратилась в суд с иском о возврате ошибочно переведенных средств, но проиграла дело. На слушаниях клиент, получивший ее деньги, заявил об утрате своей банковской карты. Кредитная организация также не смогла отменить ошибочный перевод.

Верховный суд постановил перепроверить все банковские операции истицы и ответчика для установления факта ошибки.

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      Любовь Ширижик
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