Украинский военнослужащий получил 14 лет тюрьмы за обстрел дома из гранатомета
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам лишения свободы украинского военнослужащего Николая Дубца, обстрелявшего жилой дом из подствольного гранатомета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») УК РФ.
По данным суда, 16 мая 2022 года военнослужащий 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая позицию в Северодонецке, выстрелил в многоквартирный дом из подствольного гранатомета ГП-25. В результате его действий одна из квартир получила серьезные повреждения, а ее собственнику был причинен значительный материальный ущерб.
Ранее в ЛНР суд приговорил к 14 годам военного ВСУ, бросившего в жилой дом гранату.