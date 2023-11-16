Ушедшие в самоволку российские солдаты вернулись в военную часть

«Царьград»: ушедшие в самоволку военные РФ вернулись в часть в Брянской области

Шестеро российских солдат, ушедших в самоволку с автоматами Калашникова в Брянской области, вернулись в военную часть. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.

«Все вернулись, в самоволку бегали», — уточнил собеседник издания.

О том, что шестеро российских военных покинули расположение воинской части в Суземском районе области, стало известно во вторник, 14 ноября. Уточнялось, что все они являются уроженцами Тывы.

Был объявлен план «Сирена». На поиски солдат подняли личный состав регионального главка МВД. Военнослужащих нашли спустя два часа. Причины их поступка пока неизвестны.