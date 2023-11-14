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18:59, 14 ноября 2023Силовые структуры

Шестеро российских военных с автоматами покинули часть

В Брянской области шестеро военных с автоматами покинули часть

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Брянской области шестеро российских военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

По его словам, самовольно ушедшие с места службы в Суземском районе являются уроженцами Республики Тыва. После их ухода из части 13 ноября полиция ввела план «Сирена».

На поиски вооруженных военных был поднят весь личный состав регионального главка МВД. Через два часа их нашли. В настоящее время проводится проверка для установления причин и обстоятельств случившегося.

26 октября Южно-Сахалинский военный суд приговорил к четырем годам колонии мобилизованного, который самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения воинской части в Донецкой народной республике (ДНР). Он был признан виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. По версии следствия, военный уехал из части в ДНР 28 марта, а 19 апреля сам приехал на службу в часть в Южно-Сахалинске.

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      Любовь Ширижик
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