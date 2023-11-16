В российском СИЗО сокамерники забили арестанта

«КП»: в СИЗО Екатеринбурга скончались два арестанта

В Екатеринбурге в СИЗО №1 сокамерники избили арестанта. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным издания, в изоляторе произошло целых два ЧП. Один мужчина получил передозировку наркотиков и не выжил. Второй же, по данным источника, имел конфликт с сокамерником. Он перерос в драку, тогда оппонент и его товарищи забили потерпевшего. Его тоже не удалось спасти.

Сейчас в СИЗО проходят проверки: подследственных бреют налысо и отбирают у них вещи. В пресс-службе управления ФСИН и СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют произошедшее.

Ранее стало известно, что в Тульской области 35-летний подозреваемый сбежал от конвоиров. Из тульского СИЗО его повезли на психиатрическую экспертизу в больницу имени Каменева в Петелине. Мужчину сопровождали трое конвоиров и водитель. Когда экспертиза закончилась, подозреваемого вывели из медицинского кабинета. Он толкнул в коридоре одного из конвоиров и побежал.