Байден вновь попытался поздороваться с пустотой

Байден попытался поздороваться с пустотой в ходе фотосессии на АТЭС в Индонезии

Президент США Джо Байден в ходе фотосессии лидеров стран-участниц саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) внезапно попытался поздороваться с пустотой. Видео с церемонии опубликовано Daily Mail.

На кадрах видно, как Байден в конце съемки внезапно повернулся в сторону президента Индонезии Джоко Видодо и протянул в пустоту руку для рукопожатия. Индонезийский политик чуть заметно смутился и рефлекторно протянул свою руку в ответ, скорректировав направление руки Байдена. Уходя с площадки Видодо с недоумением посмотрел на американского лидера, не поняв причины таких действий.

Ранее американский политик встретился со своим китайским коллегой в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Отмечается, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после рукопожатия с ним.

В феврале 2023 года Байден рассказал про человека-невидимку, с которым постоянно пытается поздороваться. Глава Белого дома признался, что часто забывает о занимаемой им должности, поэтому когда слышит, как представляют президента США, оглядывается в надежде его увидеть.