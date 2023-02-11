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12:20, 11 февраля 2023Мир

Байден рассказал о попытках поздороваться с невидимым собеседником

Президент США Байден рассказал про человека, с которым пытается поздороваться

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал про человека-невидимку, с которым постоянно пытается поздороваться. Видео с комментарием американского лидера опубликовал журналист Грег Прайс в Twitter.

Глава Белого дома признался, что часто забывает о занимаемой им должности, поэтому когда слышит, как представляют президента США, оглядывается в надежде его увидеть.

«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"» — признался Байден.

Ранее старший редактор Харрисон Касс в статье для 19FortyFive заявил, что слабостью американского лидера является его ментальное состояние, из-за которого публичные выступления главы Белого дома нередко терпят фиаско.

10 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил у Байдена прогрессирующую деменцию.

В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. Таким образом, он стал самым пожилым президентом в истории США. В связи с этим оппоненты обращают внимание на частые ошибки и оговорки, которые совершает глава Белого дома.

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Варвара Кошечкина
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